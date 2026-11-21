در سومین روز رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان جهان سپهر نوروزی با شکست نماینده گرجستان به دور بعد صعود کرد و محمدپوریا بنائیان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین روز از رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در حالی امروز (شنبه) در تاشکند ازبکستان پیگیری شد که دو نماینده ایران در اوزان ۹۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم سپهر نوروزی پس از استراحت در دور نخست در دومین مبارزه خود برابر لوکا تودورادزه از گرجستان دارنده رتبه ششم جهان روی تاتامی رفت و با نمایشی قدرتمند موفق شد حریف خود را با ایپون شکست دهد. نوروزی با این پیروزی ارزشمند به مرحله بعد راه یافت و در ادامه باید به مصاف نماینده چین برود.

در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم نیز محمدپوریا بنائیان در نخستین دیدار خود برابر آدیلژان ژائودینوف از قزاقستان قرار گرفت، اما موفق نشد از سد حریف خود عبور کند و با واگذاری نتیجه از ادامه رقابت‌ها بازماند.

هدایت تیم ملی جودوی جوانان ایران در این رقابت‌ها بر عهده محمد محمدی بریمانلو است. ⁩⁩