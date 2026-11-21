به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین روز رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان جهان در تاشکند ازبکستان، سپهر نوروزی در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دومین مبارزه خود برابر «لوکا تودورادزه» از گرجستان، دارنده رتبه ششم رنکینگ جهان، به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد.

نوروزی در ادامه نیز با شکست «جیریگالاسایحان» از چین به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد، اما در ادامه رقابت‌ها برابر «امیر سلیم‌آری» از ترکیه نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد راه یافت.

ملی‌پوش جوان جودوی ایران در جدول شانس مجدد برابر نماینده مصر به میدان رفت و موفق شد این حریف را شکست دهد تا به دیدار رده‌بندی راه پیدا کند.

نوروزی برای کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان، از ساعت ۱۵:۳۰ باید به مصاف «ایراکلی کاوتاراشویلی» از گرجستان برود.