معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا با تشریح مبانی فکری نظام سرمایه‌داری و مقایسه آن با الگوی حکمرانی اسلامی، تأکید کرد که بسیج به عنوان ابداع امام خمینی (ره) و الگوی «مردمی‌سازی»، آرمان‌شهر افلاطونی توسعه غربی را در هم شکست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلای مازندران در برنامه تلویزیونی بسیج جان‌فدایان ایران که از شبکه تبرستان پخش شد، در گفت‌وگویی تحلیلی با تبیین ریشه‌های سیستم استکباری و کارکرد‌های نرم‌افزاری بسیج در اداره جامعه، اظهار کرد: ریشه نظام استکباری بر مبنای سودگرایی و منفعت‌طلبی محض بنا شده است. امروز در ایالات متحده آمریکا تنها در حوزه بهداشت و درمان، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ لابی و رایزن فعالیت می‌کنند که شغل رسمی آنها تغییر قوانین کنگره به نفع نظام سرمایه‌داری است.

سرهنگ مصطفی بازوند، با بیان اینکه خط قرمز و منشور فکری جریان سرمایه‌داری، اصل هزینه-منفعت است، افزود: در این سیستم، تمامی روابط از سیاست خارجی و تعاملات تجاری گرفته تا دوستی‌ها و حتی مناسبات خانوادگی بر پایه سود و زیان تعریف می‌شود. برای نمونه، کافی است گردش مالی برخی شرکت‌های بزرگ را پیش و پس از همه‌گیری ویروس کرونا بررسی کنید تا ماهیت منفعت‌طلبانه این جریان آشکار شود.

پیاده‌نشدن تفکر بسیجی؛ ریشه بسیاری از گلایه‌های اقتصادی

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا با اشاره به گلایه‌های موجود در جامعه، خاطرنشان کرد: ما در حوزه اقتصاد و مسائل معیشتی هنوز تفکر بسیجی، اقتصاد مقاومتی و مدل اسلامی را به‌طور کامل پیاده نکرده‌ایم؛ چراکه اراده و اعتقاد لازم برای اجرای آن شکل نگرفته و ریشه بسیاری از مشکلات فعلی نیز در همین نقطه است.

بسیج؛ الگوی «مردم‌سالاری دینی»

وی در ادامه به تبیین مسیر جبهه حق و مدل حکمرانی دینی پرداخت و گفت: نرم‌افزار دین برای جذب و حرکت عمومی مردم، «تحریک عقلانیت» است؛ در حالی که جریان مقابل بر تحریک شهوت و تحقیر تکیه دارد. بر اساس آیه ۲۵ سوره حدید (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ... لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)، فلسفه بعثت انبیا و نزول کتاب‌های آسمانی، رساندن مردم به بلوغی است که خودشان برای اقامه قسط و اداره امور قیام کنند.

سرهنگ بازوند با بیان اینکه بسیج تحقق عینی «مردم‌سالاری دینی» است، تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از ساختار‌های اداری میراث دوران طاغوت بود و امکان انحلال یکباره آنها وجود نداشت؛ از این رو حضرت امام خمینی (ره) بسیج را به عنوان «الگوی مردمی‌سازی» ابداع کردند تا در کنار ساختار رسمی، مسیر را به سمت الگوی مطلوب هدایت کند. تجربه واکسیناسیون اوایل انقلاب، دفاع مقدس، سازندگی و بحران‌هایی، چون سیل، زلزله و کرونا نشان داد هر جا ساختار رسمی به تنهایی ورود کرد، توفیق کمتری داشت، اما هر جا مردم با مدل بسیجی به میدان آمدند، موفقیت قطعی بود.

شکست آرمان‌شهر افلاطونی توسعه توسط بسیج

وی بسیج را «جمع اراده‌های آزاد، مستقل و متمرکز» توصیف کرد و افزود: همان‌گونه که براده‌های آهن در مجاورت آهنربا به خط می‌شوند، ایده دین به عنوان محور مرکزی، هم‌افزایی عظیمی در میان آحاد مردم ایجاد می‌کند. به اعتقاد من، بسیج باعث شکست «آرمان‌شهر (اتوپیای) افلاطونی توسعه» غربی شد؛ نظریه‌ای که مدعی پایان تاریخ و سیطره مطلق مدل غربی بود، اما تفکر بسیجی این نظریه را به اضمحلال کشاند و به یک «کارخانه انسان‌سازی» تبدیل شد.

«تمحیص»؛ فلسفه رشد و خالص‌سازی در دل حوادث

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا در پاسخ به پرسشی درباره فلسفه دیگر تأسیس بسیج، به مفهوم قرآنی «تمحیص» اشاره کرد و گفت: رشد انسان‌ها همواره در دل حوادث و ابتلائات رقم می‌خورد. تمحیص دو بُعد دارد: یکی خالص‌سازی و غربالگری انسان‌ها و دیگری خالص‌سازی قلب‌ها.