سخنگوی شورای آرد و نان کشور تصریح کرد: نان سهمیه‌بندی نشده ، قیمت نان یارانه‌ای تغییر نکرده و سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز کاهش نیافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان، با تشریح اقدامات این شورا برای ساماندهی زنجیره تأمین آرد و نان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳ مباحثی درباره کارآمدسازی زنجیره آرد و نان مطرح بود که با تأکید رئیس‌جمهور و ورود وزیر کشور، شورای مربوطه تشکیل شد و در مجموع، ۲۸ اقدام و پروژه برای ساماندهی این حوزه تعریف شد.

وی با اشاره به موضوع ارتقای کیفیت نان افزود: طی یکی دو ماه گذشته، مباحثی درباره کیفیت نان مطرح شده است. بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت، کاهش میزان سبوس‌گیری از گندم می‌تواند به ارتقای سلامت جامعه کمک کند. در گذشته، میزان سبوس‌گیری از گندم به‌گونه‌ای بود که می‌توانست سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. رئیس‌جمهور نیز در این زمینه ورود کردند و بر کاهش میزان سبوس‌گیری گندم تأکید داشتند. به همین دلیل، رنگ نان تا حدودی تیره‌تر شده است؛ چراکه سبوس بیشتری در آرد باقی می‌ماند و مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت جامعه افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی شورای آرد و نان در ادامه، با اشاره به مقابله با خرید‌های نامتعارف نان گفت: دولت یارانه قابل توجهی برای ارزان‌سازی نان پرداخت می‌کند، اما بررسی تراکنش‌های خرید نان در کشور نشان داد که طی هر ماه، بیش از ۱۱ میلیون تراکنش در این حوزه انجام می‌شود. با بررسی تراکنش‌ها در ماه‌های متوالی مشخص شد حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی در کشور خرید‌های نامتعارف نان انجام می‌دهند.

ظفری با اشاره به برخی نمونه‌های شناسایی‌شده تصریح کرد: فردی شناسایی شده است که در یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده است. همچنین فردی با استفاده از ۱۰۰ کارت بانکی اقدام به خرید نان کرده و در یکی از استان‌های شمالی نیز فردی با ۷۵ کارت بانکی خرید نان داشته است. در یکی از استان‌های مرکزی کشور نیز مجموع افرادی شناسایی شدند که حدود ۹ درصد آرد آن استان را مصرف می‌کردند. بررسی‌ها نشان داد فردی که ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده، معادل نان مورد نیاز حدود هزار و ۵۰۰ نفر را به خود اختصاص داده است. وجود حتی دو مورد از این افراد در یک شهرستان کوچک می‌تواند مشکلات فراوانی برای تأمین نان مردم ایجاد کند.

ظفری با اشاره به اجرای طرح مقابله با خرید‌های نامتعارف نان اظهار کرد: این طرح در هفت استان کشور آغاز شده و افرادی که خرید‌های نامتعارف داشته‌اند، دسته‌بندی و شناسایی شده‌اند. برای این افراد، خرید‌های نامتعارف دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و هر زمان که خرید نامتعارف نان انجام دهند، هزینه آن بر اساس قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود.

سخنگوی شورای آرد و نان با تأکید بر اینکه این طرح شامل عموم مردم نمی‌شود، گفت: بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم کشور می‌توانند مانند گذشته هر میزان نان مورد نیاز خود را برای خانواده، مهمانان و سایر مصارف متعارف خریداری کنند. هیچ سهمیه‌بندی برای مردم اعمال نشده و قیمت نان یارانه‌ای برای خریداران واقعی تغییر نکرده است. این محدودیت صرفاً شامل همان تعداد کد ملی است که خرید‌های نامتعارف انجام می‌دهند و تا زمانی که رفتار خرید آنها اصلاح نشود، مشمول این طرح خواهند بود.

ظفری همچنین از شناسایی ۶۷ هزار نفر با خرید‌های بیش از ۱۰۰ کیلوگرم خبر داد و گفت: فهرست کد ملی این افراد به تفکیک استان در اختیار دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است تا با آنها برخورد شود. نان سهمیه‌بندی نشده، قیمت نان یارانه‌ای تغییر نکرده و سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز کاهش نیافته است. اگر نانوایی ادعا کند سهمیه آرد آن کاهش پیدا کرده، این موضوع را تکذیب می‌کنیم؛ چنین تصمیمی در این طرح اتخاذ نشده است.

سخنگوی شورای آرد و نان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح ساماندهی آرد روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات شورا، ساماندهی آرد اختصاص‌یافته به روستاییان و عشایر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته، از هر ۱۰ نفر دریافت‌کننده آرد روستایی و عشایری، فقط سه نفر به‌صورت مستمر آرد دریافت می‌کردند و در مقابل، هفت نفر به‌صورت مستمر آرد دریافت نمی‌کردند؛ به این معنا که آرد به نام آنها تخصیص داده می‌شد، اما لزوماً در اختیار خودشان قرار نمی‌گرفت.

ظفری با اشاره به اجرای طرح ساماندهی این بخش گفت: بر اساس این طرح، افرادی از جامعه روستایی و عشایری که واجد شرایط تعیین‌شده باشند، آرد روستایی و عشایری دریافت خواهند کرد. تنها تفاوت این طرح در نحوه ساماندهی و احراز شرایط دریافت‌کنندگان است.

وی در ادامه، با تشریح نحوه نظارت بر توزیع آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: کد تأییدی که برای تلفن همراه روستاییان و عشایر ارسال می‌شود، از سوی دریافت‌کنندگان در سامانه ثبت خواهد شد تا اطمینان حاصل کنیم آرد تخصیص‌یافته واقعاً به دست روستاییان و عشایر رسیده است. تاکنون ۵۵ درصد آرد روستایی و عشایری توزیع شده و به گفته وی، هیچ‌یک از روستاییان و عشایر مشمول دریافت آرد خام روستایی از این طرح جا نمانده‌اند.

سخنگوی شورای آرد و نان با تأکید بر بررسی مشکلات احتمالی ناشی از اجرای این طرح گفت: اگر فردی تحت تأثیر اجرای طرح قرار گرفته و با مشکلی مواجه شده باشد، موضوع را بررسی می‌کنیم.

ظفری ابراز امیدواری کرد اقدامات انجام‌شده کمترین تأثیر را بر مصرف‌کنندگان واقعی داشته باشد و موجب رضایت و اطمینان خاطر مردم شود.