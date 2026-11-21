

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرزانه صادق مالواجرد امروز شنبه در آغاز برنامه‌های سفر یک‌روزه خود به غرب مازندران از قطعات مختلف آزادراه تهران–شمال و تونل‌های ۴۵ و ۴۶ منطقه ۳ این آزادراه در محدوده ولی‌آباد بازدید کرد و روند پیشرفت عملیات در این بخش بررسی قرار گرفت و اعلام کرد ساخت مسیر سه آزادراه تهران شمال سرعت خواهد گرفت

وزیر راه و شهرسازی که جمعی از معاونان وی را همراهی می‌کنند بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای طرح، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و مدیریتی برای تسریع در پیشبرد عملیات تأکید کرد.



مرحله سوم آزادراه تهران–شمال به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم این محور راهبردی، از جایگاه ویژه‌ای در تکمیل شبکه آزادراهی کشور برخوردار است و تکمیل این مسیر می‌تواند در ارتقای ظرفیت جابه‌جایی، بهبود دسترسی‌های ارتباطی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل سفر‌های بین‌شهری نقش مؤثری ایفا کند.



بازدید از تونل مکارود جاده چالوس، پل هچیرود، پیاده راه ساحلی کلارآباد، پل پسنده رود عباس آباد جاده تنکابن الموت و فرودگاه رامسر از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به مازندران است.