پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی در آغاز بازدیدهای میدانی خود از طرح های حوزه راه های مازندران بر تسریع در ساخت آزادراه تهران–شمال تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرزانه صادق مالواجرد امروز شنبه در آغاز برنامههای سفر یکروزه خود به غرب مازندران از قطعات مختلف آزادراه تهران–شمال و تونلهای ۴۵ و ۴۶ منطقه ۳ این آزادراه در محدوده ولیآباد بازدید کرد و روند پیشرفت عملیات در این بخش بررسی قرار گرفت و اعلام کرد ساخت مسیر سه آزادراه تهران شمال سرعت خواهد گرفت
وزیر راه و شهرسازی که جمعی از معاونان وی را همراهی میکنند بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای طرح، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی، اجرایی و مدیریتی برای تسریع در پیشبرد عملیات تأکید کرد.
مرحله سوم آزادراه تهران–شمال بهعنوان یکی از بخشهای مهم این محور راهبردی، از جایگاه ویژهای در تکمیل شبکه آزادراهی کشور برخوردار است و تکمیل این مسیر میتواند در ارتقای ظرفیت جابهجایی، بهبود دسترسیهای ارتباطی، افزایش ایمنی تردد و تسهیل سفرهای بینشهری نقش مؤثری ایفا کند.
بازدید از تونل مکارود جاده چالوس، پل هچیرود، پیاده راه ساحلی کلارآباد، پل پسنده رود عباس آباد جاده تنکابن الموت و فرودگاه رامسر از دیگر برنامههای سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به مازندران است.