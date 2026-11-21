تصادف زنجیره‌ای پراید، پژو و کامیون در جاده جهرم به لار، ۲ جانباخته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سخنگویی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: در تماس تلفنی به این مرکز مبنی بر برخورد زنجیره‌ای یک دستگاه کامیون، پراید و پژو ۴۰۵ در جاده جهرم به لار قبل از پمپ بنزین چاتیز از سمت لار، عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رحمانیان افزود: در این حادثه پنج نفر مصدوم که به بیمارستان منتقل و ۲ نفر از مصدومان به دلیل شدت آسیب‌های وارده دچار ایست قلبی و تنفسی شدند که با وجود احیای قلبی ریوی CPR جان خود را از دست دادند.