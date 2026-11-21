نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسئولان شهرستان خور و بیابانک با خانواده‌های شهیدان ابوالحسن رحمانی، محمود وکیلی، سعید سلمان و محمد سلمان در روستای چاهملک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ الهام آزاد گفت: خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزان خود در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، در حفظ عزت و استقلال کشور نقش ارزشمندی داشته‌اند و باید فرهنگ ایثار و شهادت را به‌ویژه میان نسل جوان زنده نگه داشت.

شهید ابوالحسن رحمانی سال ۱۳۶۵ در ۲۵ سالگی در منطقه شلمچه، شهید محمود وکیلی همان سال در ۲۰ سالگی در‌ام‌الرصاص، شهید سعید سلمان سال ۱۳۸۹ در ۲۸ سالگی در منطقه کهنوج استان کرمان و شهید محمد سلمان سال ۱۴۰۵ در ۲۲ سالگی در دفاع مقدس سوم به شهادت رسیدند.

روستای چاهملک ۳۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.