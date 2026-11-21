نماینده پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی از توافق بنیاد نیکوکاری و شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل برای آبرسانی و پایدارسازی آب شرب ۲۷ روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ابراهیم فهیمی روز شنبه درباره این توافق گفت: بر اساس این توافق‌نامه، رفع مشکل آب شرب ۱۰ روستای شهرستان پارس‌آباد، ۶ روستای اصلاندوز و سه روستای بیله‌سوار در اولویت اجرا قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است مشکل آب شرب چهار روستای شهرستان انگوت و چهار روستای شهرستان گرمی نیز از طریق همین طرح و توافق برطرف شود.

نماینده پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس تصریح کرد: در این راستا، طبق تقسیم وظایف مشخص شده، بنیاد نیکوکاری مسئول تهیه و ارسال لوله‌های مورد نیاز است و شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز مسئولیت انجام عملیات اجرایی و فنی پروژه‌ها را بر عهده دارد.

فهیمی اظهار کرد: این توافق حاصل ماه‌ها پیگیری، نشست‌ها با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل و بازدید‌های میدانی کارشناسان از روستا‌های دارای مشکل کمبود و افت فشار آب است.

وی با اشاره به اینکه تنش آبی در فصل گرم از دغدغه‌های اصلی روستاییان است، افزود: روند اجرای توافق‌نامه به‌صورت مستمر پایش خواهد شد تا با هماهنگی بین‌دستگاهی، پروژه‌ها با حداکثر سرعت به بهره‌برداری برسد.