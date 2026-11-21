اداره‌کل بهزیستی استان فارس از اجرای طرح تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای حداقل دو عضو معلول خبر داد و اعلام کرد ۴۸۹ واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت و اجرا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، اداره‌کل بهزیستی استان فارس از اجرای طرح تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای حداقل دو عضو معلول خبر داد و اعلام کرد ۴۸۹ واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت و اجرا قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی فارس اظهار داشت: در قالب تفاهم‌نامه با بنیاد مستضعفان، ۲۷۵ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای دو عضو معلول در دست اجراست که تاکنون ۸۲۵ میلیارد ریال به این منظور پرداخت شده است.

حمید گودرزی همچنین از همکاری با اداره کل راه و شهرسازی برای تأمین مسکن خانواده‌های دارای پنج عضو معلول و بیشتر خبر داد که در آن، چهار خانواده شناسایی‌شده در استان از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.

مدیرکل بهزیستی فارس با اشاره به وجود ۱۱۴ واحد نیمه‌تمام در شهرستان‌های شیراز، ممسنی، آباده و نی‌ریز، از ظرفیت‌های موجود برای تکمیل این طرح‌ها گفت.

وی افزود: در بخش مسکن محرومان ن هم از مجموع ۸۰۰ سهمیه اختصاص‌یافته به استان، بیش از ۱۰۰ واحد به خانواده‌های دارای حداقل دو عضو معلول اختصاص یافته و با همکاری بنیاد مسکن در حال پیگیری است.

گودرزی در پایان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و خیران، مشارکت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی را برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خواستار شد.