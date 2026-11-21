به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، یکی از کانون‌های تخلیه غیرمجاز پسماند در اراضی پیرامونی روستای منصوره علیای شادگان، با دستور مقام قضایی و پیگیری اداره حفاظت محیط زیست پاکسازی شد.

سیدمحمدحسن فقیه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان، گفت: پس از شناسایی تخلیه گسترده پسماند‌های روستایی در این محدوده و تشکیل پرونده تخلف، موضوع به دادستانی ارجاع شد و دهیار روستا به جمع‌آوری پسماند‌ها و انتقال آنها به محل مجاز ملزم شد.

وی افزود: عملیات پاکسازی با نظارت مأموران محیط زیست به پایان رسید و پسماند‌های انباشته‌شده از این محدوده جمع‌آوری شد.

فقیه با تأکید بر ممنوعیت رهاسازی غیراصولی پسماند در محیط، گفت: اداره حفاظت محیط زیست شادگان تخلفات زیست‌محیطی را با هدف صیانت از منابع طبیعی و حقوق عامه از مسیر قانونی پیگیری می‌کند.