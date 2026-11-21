اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از مشاهده اولین دسته از قوهای فریادکش مهاجر در پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی کانی‌برازان خبر داد که نشان‌دهنده آغاز فصل کوچ پرندگان آبزی به این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره محیط زیست مهاباد،گفت: کارشناسان این اداره طی پایش‌های اخیر، یک دسته ۱۰ قطعه‌ای از گونه حفاظت‌شده «قوی فریادکش» را در تالاب کانی‌برازان مشاهده کردند.

فاروق سلیمانی، تأکید کرد: این تالاب، نخستین زیستگاه در کشور است که در سال جاری میلادی میزبان این پرندگان در مسیر مهاجرت از شمال به جنوب بوده است.

سلیمانی با اشاره به مطلوب بودن وضعیت آبی تالاب کانی‌برازان در سال جاری، افزود: بارش‌های پاییزی باعث احیای چشم‌اندازهای پیرامونی شده است.

او همچنین از شهروندان و گردشگران خواست برای حفظ آرامش این گونه‌های در معرض خطر، از ایجاد مزاحمت و نزدیک شدن بیش از حد به کلونی‌ها خودداری کنند.