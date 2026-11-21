سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات و ۱۸ قلم شیء تاریخی متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی و اسلامی، در جریان بازرسی از منزل فردی در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید امین قاسمی اظهار کرد: صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی استان یکی از اولویت‌های مهم این اداره کل است و در این راستا، همکاری و تعامل مستمر با دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز، خرید و فروش و نگهداری اشیای تاریخی با جدیت دنبال می‌شود.

او با قدردانی از تلاش نیرو‌های یگان حفاظت میراث فرهنگی و همکاری مجموعه انتظامی و قضایی استان افزود: حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی لرستان نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های مسئول و همکاری مردم است و هرگونه اقدام در زمینه حفاری غیرمجاز و تعرض به محوطه‌ها و آثار تاریخی، علاوه بر وارد کردن خسارت به میراث فرهنگی، موجب از بین رفتن بخشی از اطلاعات و هویت تاریخی این سرزمین می‌شود.

در ادامه، سرهنگ قربانی فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان، در تشریح جزئیات این عملیات گفت: با هوشمندی و همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان کوهدشت و در پی اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بازرسی از منزل فردی با هویت معلوم، یک دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات و تعداد ۱۸ قلم شیء تاریخی کشف و ضبط شد.

او تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، اشیای مکشوفه متعلق به دوره‌های اسلامی، هزاره اول پیش از میلاد، تاریخی و متأخر بوده که پس از کشف، برای انجام بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته‌اند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان لرستان خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع برای طی مراحل قانونی در حال رسیدگی است.

قاسمی در پایان تأکید کرد: صیانت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست و مردم نیز می‌توانند با گزارش موارد مشکوک در زمینه حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی به یگان حفاظت میراث فرهنگی، در حفظ و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده نقش مؤثری ایفا کنند.