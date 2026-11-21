رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قائنات از ذخیره سازی ۵ هزار و ۲۰۰ تُن شن و نمک در راهدارخانه‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان قائنات گفت: راهداران این اداره با تأمین ۵ هزار و ۲۰۰ تُن شن و نمک مخلوط شده و انباشت آنها در سوله‌های شن و نمک در راهدارخانه‌های مرکزی، خونیک، خضری و سوله شن ونمک آرین شهر خود را برای باز نگهداشتن محور‌های حوزه استحفاظی در فصل بارش برف آماده می‌کنند.

رامین رقابتی افزود: ۲۶ راهدار با استفاده از ۱۷ دستگاه ماشین آلات راهداری سنگین، نیمه سنگین و سبک با ۳ راهدارخانه فعال در طرح زمستانی شرکت خواهند داشت.

به گفته وی باتوجه به هشدار‌های هواشناسی و وقوع پدیده ال نینو و همچنین حجم بالای بارش برف و یخبندان‌های متوالی در حوزه استحفاظی این شهرستان، سایر عملیات در راستای راهداری زمستانی از قبیل اورهال نمودن دستگاه‌های برفروب، دپو شن و نمک در گردنه‌های برفگیر، تهیه کیسه‌های شن و نمک و استقرار در محل‌های تعبیه شده و... تا آمادگی کامل راهداران این شهرستان ادامه دارد.