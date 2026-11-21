به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیجیان با شرکت در پویش همدلی با شعار بسیج مردم برای اهدای خون از ۲۹ آبان تا ۵ آذر مصادف با هفته بسیج با حضور در مراکز انتقال خون استان و اهدای خون حمایت خود را از بیماران نشان می‌دهند.

کیان دهراب پور افزود: جامعه بسیجی همیشه با در صحنه بودن، ظرفیت یاری رسانی و حمایت خود را در هر عرصه‌ای نشان داده است و این بار نیز با شرکت در پویش اهدای خون، همدلی خود را با بیماران نشان خواهد داد.

وی با اشاره به پویش‌های اثر بخش پیشین که از سوی بسیجیان در حمایت از بیماران برگزار شده بود، گفت: جامعه بسیجی ثابت کرده است با نظام یافتگی و روحیه ایثار گری می‌تواند نقش مهمی در کمک به تامین ذخایر خون داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تاکید بر اهمیت استمرار اهدای خون در فصل سرما گفت: با سرد شدن هوا آمار مراجعان برای اهدای خون نیز کاهش می‌یابد و پویش‌های جمعی اهدای خون می‌توانند در تامین ذخایر خون کمک شایانی داشته باشند.

کیان دهراب پور با دعوت از مردم برای استمرار اهدای خون گفت: نیاز به خون همیشگی است و بیماران همیشه چشم انتظار سخاوت اهدا کنندگان هستند.