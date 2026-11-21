به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر گفت: امسال حدود هشت هکتار از اراضی کشاورزی بخش خضرآباد به کشت زعفران اختصاص یافته است.

میرجلیلی با اشاره به میانگین برداشت حدود پنج کیلوگرم زعفران از هر هکتار اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود چهل کیلوگرم زعفران از مزارع این منطقه برداشت شود.

وی گفت: کشت زعفران به دلیل نیاز آبی اندک و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند کشاورزی بخش خضرآباد به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی روستا‌ها داشته باشد.