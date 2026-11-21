به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش خوانسار گفت: سایت کامپیوتر سجاد باکمک دو میلیارد تومانی کمک خانواده زنده‌یاد سید سجاد صفایی برای هنرآموزان رشته رایانه احداث و تجهیز شده و به یاد آن مرحوم نام‌گذاری شده است.

گرجی افزود: یک دستگاه خودروی پژو هم به ارزش بیش از سه میلیارد تومان نیز اهدایی دیگر خیر مدرسه ساز به هنرستان اهدا شده تا در کارگاه مکانیک برای آموزش عملی هنرجویان استفاده شود.

وی گفت: این هنرستان ۲۴۰ هنرجو در رشته‌های کامپیوتر، مکانیک، برق و ساختمان دارد که ۶۰ نفر از آنان از روستا‌ها و شهر‌های اطراف در خوابگاه‌های هنرستان اسکان دارند.