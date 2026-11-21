مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی با اعلام اینکه ۴۷ هزار نفر از شهروندان استان عضو فعال کتابخانه‌های عمومی هستند گفت: این آمار ، استان را با نرخ عضویت ۴.۶۶ درصدی در جایگاه دوم کشور قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، علی‌اکبر طهماسبی افزود : پس از اجرای طرح ساماندهی اعضای کتابخانه‌ها و حذف اعضای غیرفعال، اکنون ۴۷ هزار نفر به عنوان عضو فعال در کتابخانه‌های عمومی استان ثبت شده‌اند.

وی اضافه کرد: خراسان شمالی در شاخص عضویت فعال کتابخانه‌ها رتبه دوم کشور را دارد و استان یزد با نرخ ۵.۵۱ درصد در جایگاه نخست ایستاده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی گفت: ۷۲ کتابخانه عمومی در استان فعالیت دارند که ۳۲ باب آن شهری و ۳۲ باب روستایی است.

طهماسبی با اشاره به ظرفیت منابع کتابخانه‌ای استان افزود: یک میلیون و ۱۳۱ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

وی از خرید و تجهیز یک دستگاه کتابخانه سیار با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال برای شیروان خبر داد و گفت: این کتابخانه در هفته کتاب برای شهرستان شیروان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی ادامه داد: خرید ۲ دستگاه کتابخانه سیار دیگر برای شهرستان اسفراین نیز در دست اقدام است تا دسترسی شهروندان مناطق مختلف به خدمات کتابخانه‌ای گسترش یابد.

طهماسبی درباره ساخت فضای اداری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان نیز گفت: امسال ۲۸ میلیارد ریال اعتبار استانی برای این طرح ابلاغ شده و با توجه به وجود زمین، تلاش می‌شود عملیات ساخت از امسال آغاز شود.

وی با اشاره به جایگاه استان در شاخص‌های عملکردی کتابخانه‌های عمومی افزود: خراسان شمالی در حوزه اطلاع‌رسانی و خبر رتبه نخست کشور و در شاخص عضویت کتابخانه‌ها رتبه دوم را کسب کرده است.

هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ آبان‌ماه به مدت یک هفته برگزار می‌شود.