انجمن صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان محصولات کشاورزی شهرستان دزفول با هدف رفع موانع صادرات، تسهیل فرایند‌های مرتبط و تقویت جایگاه بخش کشاورزی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، انجمن صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان محصولات کشاورزی شهرستان دزفول با هدف رفع موانع صادرات، تسهیل فرایند‌های مرتبط و تقویت جایگاه بخش کشاورزی تشکیل شد.

بهروز قمرزاده، مدیر جهاد کشاورزی دزفول، گفت: این انجمن با حضور فعالان حوزه تولید، تأمین و صادرات محصولات کشاورزی و در پیگیری مطالبات چندساله فعالان این بخش تشکیل شده است.

وی افزود: پیگیری مشکلات صادرکنندگان، تسهیل فرایند صادرات، ایجاد پایانه تمام‌مکانیزه صادراتی دزفول و تسریع در صدور مجوز‌های مرتبط، از مهم‌ترین محور‌های فعالیت این انجمن خواهد بود.

قمرزاده ابراز امیدواری کرد فعالیت این انجمن با تقویت هماهنگی میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و صادرکنندگان، به رفع موانع صادرات و گسترش بازار محصولات کشاورزی شهرستان کمک کند.