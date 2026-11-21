رئیس بخش تحقیقات آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با هشدار نسبت به توسعه کشت بر مبنای بارندگی‌های مقطعی تأکید کرد: بارش‌های اخیر آبان‌ماه تنها فرصتی برای بهبود رطوبت خاک و استقرار محصولات پاییزه است و نباید مبنای تغییر الگوی کشت قرار گیرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، نیازعلی ابراهیمی‌پاک با اشاره به ضرورت انطباق فعالیت‌های کشاورزی با ظرفیت واقعی منابع آب و خاک کشور گفت: بارندگی‌های اخیر می‌تواند به افزایش رطوبت خاک، استقرار بهتر محصولات پاییزه، کاهش نیاز آبیاری در فصل جاری و بهبود موقت شرایط سبزینگی مزارع کمک کند؛ اما این مزایا محدود به فصل جاری است و نباید مبنای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بارش چند نوبت به معنای جبران کسری انباشته منابع آب کشور نیست، افزود: افزایش سطح زیرکشت بر اساس بارندگی‌های مقطعی می‌تواند بار دیگر فشار بر منابع آب را تشدید کند.

رئیس بخش تحقیقات آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با اشاره به کسری تجمعی حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی آبخوان‌های کشور افزود: بازگشت پایدار منابع آب زیرزمینی به حداقل ۲۰ سال آبگیری و تغذیه مستمر، همراه با کاهش برداشت، نیاز دارد.

ابراهیمی‌پاک با تأکید بر اینکه الگوی کشت باید متناسب با ظرفیت پایدار منابع آب و خاک هر منطقه تعیین شود، گفت: میزان بارندگی یک سال و افزایش موقت ورودی سد‌ها نباید مبنای تغییر الگوی کشت یا بازگرداندن محصولات خارج‌شده از چرخه تولید باشد و این تصمیم‌ها به ارزیابی چندساله نیاز دارد.

وی استفاده از بارش‌های فعلی برای بهبود استقرار محصولات پاییزه و کاهش نیاز آبیاری در فصل جاری را ضروری دانست و گفت: در مناطق کم‌آب باید از افزایش سطح زیرکشت به‌طور جدی پرهیز شود.

رئیس بخش تحقیقات آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور همچنین بر ضرورت توسعه اقدامات آبخیزداری و حفاظت از آب در سرشاخه‌ها تأکید کرد و افزود: مدیریت منابع آب و خاک باید با رویکردی بلندمدت و متناسب با ظرفیت اکولوژیک هر منطقه دنبال شود.

ابراهیمی‌پاک در پایان تأکید کرد: بارندگی بیشتر لزوماً به معنای افزایش ظرفیت توسعه کشاورزی نیست و باید از تبدیل بهبود موقت شرایط بارندگی به توسعه بی‌ضابطه سطح زیرکشت جلوگیری کرد.