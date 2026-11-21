نگرانی‌ها پیرامون ارزش سهام حوزه فناوری و هوش مصنوعی و چشم‌انداز نرخ‌های بهره در ایالات متحده، باعث موجی از فروش در بازار‌های مالی جهان شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز، تشدید نگرانی‌ها پیرامون ارزش سهام حوزه فناوری و هوش مصنوعی و چشم‌انداز نرخ‌های بهره در ایالات متحده، باعث موجی از فروش در بازار‌های مالی جهان شده است. این تحول به افت چشمگیر شاخص‌های سهام، کاهش قیمت مس و طلا و در مقابل، تقویت ارزش دلار و اقبال سرمایه‌گذاران به اوراق قرضه دولتی منجر شده است.

نزول و آشفتگی در بازار‌های مالی جهان این هفته ابعاد بسیار وخیم‌تری به خود گرفت؛ چرا که ترکیب مسمومی از نگرانی‌ها پیرامون هوش مصنوعی و نرخ‌های بهره در ایالات متحده، در بازار‌های مختلف، از سهام گرفته تا مس و طلا، بهمنی عظیم از فروش به راه انداخت.

شوک سهام

نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری حباب در سهام حوزه فناوری و هوش مصنوعی، از اواسط سال خودش را نشان داد. اما موج فروش از ماهی که گذشت واقعا شتاب گرفت؛ یعنی زمانی که مشخص شد اقتصاد‌های بزرگی مانند ایالات متحده برای مهار تورم به سراغ افزایش بیشتر نرخ بهره خواهند رفت.

برخی از این رکورد‌ها و نقاط عطف حیرت‌آورند.

از زمان اوج‌گیری ارزش سهام جهانی در ماه اوت نزدیک به ۹ تریلیون دلار از ارزش آنها کاسته شده است. در همین حال، سقوط ۱۷درصدی این هفته در تایوان، بزرگ‌ترین ریزش از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون به شمار می‌رود.

شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در جریان انتخابات میان‌دوره‌ای این ماه، که تردید‌هایی درباره میزان ساخت مراکز داده در ایالات متحده ایجاد کرده، نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است. استعفای ناگهانی جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، نیز با توجه به نقش کلیدی این شرکت تراشه‌سازی در تأمین مالی صنعت هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخت.

برونو اشنلر (Bruno Schneller)، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه ارلن (Erlen Capital Management)، گفت: «آنچه بیش از همه مرا نگران می‌کند، اصلاح ارزش سهام تکنولوژی نیست... بلکه احتمال سرایت این موج فروش به بازار‌های مالی فراتر از آن است.»

او افزود: «حتی طلا نیز تحت فشار قرار گرفته است که با توجه به نقش سنتی‌اش به عنوان پناهگاه امن، نکته جالب‌توجهی است و می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سرمایه‌گذاران به جای صرفاً چرخش به سمت دارایی‌های تدافعی، در حال نقد کردن دارایی‌ها و جمع‌آوری پول نقد هستند.»

اوج‌گیری نوسانات

شاخص «ویکس» (VIX) که به عنوان دماسنج ترس در وال‌استریت شناخته می‌شود و نوسانات بازار سهام آمریکا را رصد می‌کند، روز جمعه به ۳۰ واحد رسید که بالاترین سطح از اواخر مارس محسوب می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران برای خرید پوشش حمایتی در برابر نوسانات بازار هجوم آورده بودند.

اگرچه این جهش هنوز به ابعاد تحولات پس از «روز آزادی» در آوریل ۲۰۲۵ نمی‌رسد، اما دارد به آن نزدیک می‌شود و اکنون در سطحی قرار دارد که می‌تواند موج فروش توسط صندوق‌های پوشش ریسک (هج فاندها) را که سطوح ثابتی از نوسان را هدف قرار می‌دهند، فعال کند.

شاخص «موو» (MOVE) که نوسانات بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را رصد می‌کند، همانند شاخص‌های نوسان ضمنی برای جفت‌ارز‌های اصلی، همچنان پایین‌تر از سقف‌های ماه گذشته باقی مانده است.

مس و نفت

بارزترین تغییر در بازار فلزات مربوط به مس است. مس که به دلیل تقاضای بالای مراکز داده، از توسعه هوش مصنوعی منتفع شده بود، اکنون در مسیر ثبت شدیدترین افت هفتگی خود از آوریل ۲۰۲۵ قرار دارد.

نفت که با توجه به میزان تأثیر قیمت‌های بالاتر بر افزایش هزینه‌ها، در مرکز نگرانی‌های تورمی امسال قرار داشته، در جریان تحولات گسترده‌تر بازار طی چند روز گذشته به حاشیه رفته و در بازه نسبتا محدود ۹۰ تا ۹۴ دلار باقی مانده است.

اوراق قرضه و طلا

اوراق قرضهٔ دولتی آمریکا در آشفتگی اخیر بازار، به پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. افزایش تقاضا برای این اوراق، با وجود نگرانی‌ها درباره احتمال اتخاذ سیاستی تهاجمی‌تر از سوی فدرال رزرو، قیمت آنها را بالا برده و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری را در هفته جاری ۱۷ واحد پایه کاهش داده است.

بازده اوراق قرضه خلاف جهت قیمت‌ها حرکت می‌کند. [کاهش بازده به این معناست که قیمت اوراق بالا رفته است، نه اینکه اوراق عملکرد بدی داشته‌اند]در اروپا، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی آلمان تنها در روز جمعه حدود ۹ واحد پایه کاهش یافته است.

تحلیل‌گران سیتی‌گروپ (Citi) گفتند: اگر «فروش سهام ایالات متحده به ترکیدن حباب هوش مصنوعی تبدیل شود»، ممکن است بازار افزایش نرخ بهره توسط آمریکا را از قیمت‌گذاری‌ها خارج کند که این امر به رشد اوراق قرضه منجر خواهد شد.

با این حال، طلا در ایفای نقش خود به عنوان پناهگاه امن ناکام مانده و روز جمعه با حدود ۱ درصد افت، به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۵ رسید

ارز‌های بازار‌های نوظهور نیز ضربه خورده‌اند. تلاطم مضاعف ناشی از یک نتیجه انتخاباتی غافلگیرکننده باعث شده است که ارزش پول ملی برزیل در ماه جاری بیش از ۸ درصد سقوط کند، در حالی که شکِل اسرائیل، یکی از ارز‌های بیش از همه همبسته با رونق هوش مصنوعی، نزدیک به ۵ درصد افت داشته است.