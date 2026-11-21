به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان ازاجرای بیش از ۱۵۰ برنامه درهفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: غبارروبی و عطرافشانی گلزارشهدا، تجلیل از فعالان بسیجی درعرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و سازندگی، اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان؛ تقدیرازبرگزیدگان رویداد میدان‌یار و برگزاری یادواره‌های شهدا، ازمهمترین برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان گلپایگان است.

سرهنگ سیدعباس میرکریمی افزود: رویکرد اصلی هفته بسیج، محله‌محوری و میدان‌محوری است.