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بیش از ۱۵۰ برنامه درهفته بسیج در شهرستان گلپایگان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان ازاجرای بیش از ۱۵۰ برنامه درهفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: غبارروبی و عطرافشانی گلزارشهدا، تجلیل از فعالان بسیجی درعرصههای فرهنگی، اجتماعی، علمی و سازندگی، اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان؛ تقدیرازبرگزیدگان رویداد میدانیار و برگزاری یادوارههای شهدا، ازمهمترین برنامههای هفته بسیج در شهرستان گلپایگان است.
سرهنگ سیدعباس میرکریمی افزود: رویکرد اصلی هفته بسیج، محلهمحوری و میدانمحوری است.