بیش از ۲۷۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و مجازی در هفته بسیج در شهرستان مُهر در جنوب فارس اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مُهر گفت: به مناسبت هفته بسیج، بیش از ۲۷۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، امنیتی و مجازی با مشارکت حوزه‌های مقاومت بسیج و پایگاه‌های مقاومت با محوریت سنگر میدان در این شهرستان در حال اجرا است.

در تقویم رسمی کشورمان از ۲۹ آبان تا ۵ آذر به نام هفته بسیج نام‌گذاری شده است.

سرهنگ پاسدار حسین بشارت‌نیا افزود: بیش از ۱۰ یادواره شهید آبروی محله و خانگی شهدا، تقدیر از خانواده‌های شهدا، رونمایی از انیمیشن چهار شهید، اردو‌های راهیان نور و آمادگی دفاعی با حضور بیش از ۲ هزار نفر از جمله برنامه‌هایی است که در این هفته برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مُهر بیان کرد: رزمایش جهادگران فاطمی در راستای خدمت رسانی به محرومان و کاشت نهال، کارگاه آسیب‌های اجتماعی، جشنواره مسابقات بومی محلی، جشنواره سرود، نشست‌های بصیرتی، پیاده‌روی خانوادگی، و مسابقات کتابخوانی، اکران فیلم، جشنواره هنر‌های زنده، همایش طرح محله محوری و مسابقه میدان یار در محل تجمعات مردمی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان مهر است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.