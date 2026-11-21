‌هزار سبد کالای معیشتی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، به همراه ۱۰ دستگاه بخاری و دو سری جهیزیه با مشارکت خیرین و همکاری سپاه فجر استان فارس، میان خانواده‌های کم‌برخوردار در استان فارس توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی بهزیستی فارس اعلام کرد: ‌هزار سبد کالای معیشتی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، به همراه ۱۰ دستگاه بخاری و دو سری جهیزیه با مشارکت خیرین و همکاری سپاه فجر استان فارس، میان خانواده‌های کم‌برخوردار در استان فارس توزیع شد.

این اقدام خیرخواهانه با محوریت خیریه «محبان ثارالله» از مؤسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی استان فارس و با مشارکت خیرین نیک‌اندیش و همراهی سپاه فجر استان به اجرا درآمد و در آن، اقلام تهیه‌شده با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و اقشار کم‌برخوردار اختصاص یافت.

اداره‌کل بهزیستی فارس باقدردانی از تلاش‌های خیریه محبان ثارالله، سپاه فجر استان و تمامی خیرین مشارکت‌کننده، تأکید کرد که توسعه همکاری‌های مردمی و تقویت این نوع طرح‌های حمایتی، از مسیر‌های اصلی ارتقای کیفیت زندگی و حمایت از کرامت انسانی خانواده‌های کم‌برخوردار است.