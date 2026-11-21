تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته سیزدهم لیگ برتر، امروز شنبه ۳۰ آبان، در ورزشگاه شهدای فولاد میزبان سپاهان اصفهان است؛ دیداری حساس میان تیم چهارم و دوم جدول رده‌بندی.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته سیزدهم لیگ برتر، امروز شنبه ۳۰ آبان، در ورزشگاه شهدای فولاد میزبان سپاهان اصفهان است؛ دیداری حساس میان تیم چهارم و دوم جدول رده‌بندی.

فولاد با ۲۳ امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد و سپاهان با ۲۶ امتیاز، رده دوم جدول را در اختیار گرفته است. پیروزی شاگردان حمید مطهری در این مسابقه می‌تواند فاصله امتیازی دو تیم را کاهش دهد و موقعیت فولاد را در جمع مدعیان بهبود ببخشد.

سپاهان با ۲۳ گل زده، خط حمله قدرتمندی دارد؛ در مقابل، فولاد با دریافت تنها ۶ گل در ۱۲ مسابقه، یکی از خطوط دفاعی مستحکم لیگ را در اختیار دارد.

فولاد برای کسب سه امتیاز این دیدار، علاوه بر بهره‌گیری از امتیاز میزبانی، باید با تمرکز و انسجام در برابر حریف اصفهانی ظاهر شود.

حمایت هواداران نیز می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در این مسابقه باشد؛ دیداری که نتیجه آن در رقابت تیم‌های بالای جدول اهمیت ویژه‌ای دارد.