مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر ضرورت تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری و اصلاح سازوکارهای اداری، افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران، شفافیت و ارتقای بهره‌وری سازمانی را از محورهای اصلی توسعه اقتصادی این منطقه برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هادی مقدم زاده در نشست شورای معاونین و مدیران این سازمان با اشاره به رسالت قانونی مناطق آزاد گفت: بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری از ماموریت‌های بنیادین این مناطق است و تمامی معاونت‌ها و مدیریت‌ها باید ظرفیت‌ها و برنامه‌های خود را در مسیر تحقق این ماموریت متمرکز کنند.

مقدم‌زاده با تاکید بر ضرورت تحول در فرآیند‌های اجرایی افزود: آمار‌ها و حجم مراجعات، ضرورت تسریع و تسهیل سازوکار‌های اداری را آشکار می‌سازد. فاصله زمانی تصویب تا اجرای مصوبات باید با اتخاذ تدابیر اجرایی موثر به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: بررسی درخواست‌ها و اخذ استعلامات باید با برنامه ریزی دقیق و در کوتاه‌ترین زمان و پیش از تشکیل کمیسیون‌ها انجام شود تا تصمیمات اتخاذشده با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد. معیار موفقیت سازمان، میزان اثربخشی تصمیمات در تسهیل فعالیت سرمایه گذاران و تحقق نتایج اقتصادی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تاکید بر مسئولیت مستقیم مدیران در تحقق اهداف سازمانی گفت: اشراف کامل بر حوزه ماموریتی، تسلط بر فرآیند‌های اجرایی و تصمیم گیری به موقع، از الزامات مدیریت کارآمد است. عملکرد نهایی سازمان حاصل مجموعه اقدامات معاونت‌ها و مدیریت هاست و هر مدیر باید با شناخت دقیق مسائل، برای رفع خلأ‌های اجرایی و ارتقای بهره وری اقدام کند.

مقدم‌زاده، نظارت مستمر بر فرآیند‌های اداری را ضروری دانست و تاکید کرد: واحد‌های فناوری اطلاعات، بازرسی و حراست موظفند زمان دریافت، ارجاع و پاسخگویی به مکاتبات را در تمامی واحد‌ها به صورت سیستمی رصد و گزارش کنند. اجرای دقیق مصوبات و تسهیل گردش مکاتبات باید مبنای عملکرد سازمان قرار گیرد.

وی با تاکید بر صیانت از حقوق مراجعان و سرمایه گذاران اظهار کرد: خدمت به مردم، فلسفه اصلی مسئولیت‌های سازمانی است و تکریم ارباب رجوع باید در تمامی مراحل ارائه خدمات تجلی یابد. فرآیند پاسخگویی به مکاتبات باید به گونه‌ای ساماندهی شود که درخواست‌ها از مسیر اداری و با پیگیری مسئولانه کارشناسان به نتیجه برسد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: قانون مداری، شفافیت و اجرای دقیق مصوبات، اصول قطعی فعالیت سازمان است و با هرگونه رفتار سلیقه‌ای، ایجاد موانع اداری و اقدام خارج از ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. این حساسیت باید در تمامی حوزه‌ها از آغاز تا پایان فرآیند‌ها رعایت شود.

مقدم‌زاده با اشاره به کسب رتبه نخست این منطقه در شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد کشور طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: ارزش واقعی این جایگاه زمانی آشکار می‌شود که آثار آن در کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم به صورت ملموس نمایان شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت صادرات در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد بر تدوین برنامه‌های جدید، شناسایی ظرفیت‌های واقعی منطقه و بهره برداری هدفمند از توانمندی‌های اقتصادی ارس برای تقویت صادرات تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان تاکید کرد: امروز مدیران و کارکنان مناطق آزاد به عنوان سربازان جبهه اقتصادی کشور، مسئولیتی مضاعف بر عهده دارند و باید با بسیج تمامی ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی، نقش موثری در تقویت تولید، توسعه سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.

در این نشست، معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان منطقه آزاد ارس گزارش عملکرد هفت ماهه خود را ارائه کردند و روند اجرای برنامه ها، میزان تحقق اهداف و راهکار‌های ارتقای عملکرد واحد‌های سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.