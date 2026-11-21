معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به شکل‌گیری تقاضا‌های القایی دارویی و تجویز‌های تحمیلی بر اثر اصرار برخی بیماران گفت: مقابله با این پدیده به ارتقای سواد سلامت عمومی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی درباره تقاضاهای القایی و تجویزهای اجباری یا تحمیلی به پزشکان اظهار کرد: گاهی برای تجاری‌سازی محصولات و داروها، تقاضاهای القایی ایجاد و به‌تدریج به باور عمومی تبدیل می‌شود. این روند ممکن است در افراد وابستگی دارویی ایجاد کند؛ برای مثال، داروهای خواب‌آور می‌توانند موجب وابستگی شوند و فرد را به افزایش دوز مصرفی نیازمند کنند.

وی افزود: میزان مصرف خودسرانه دارو در کشور بیش از ۵۰ درصد و تا حدود ۵۸ درصد برآورد شده که دو برابر آمارهای جهانی است. بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت، آمارها در کشورهای مختلف متفاوت است و میزان مصرف خودسرانه دارو در برخی کشورها حدود ۳۰ درصد گزارش شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران یکی از فرهنگ‌های نادرست را توصیه دارو بر اساس تجربه اطرافیان دانست و گفت: گاهی فردی به دلیل مؤثر دانستن دارویی برای یکی از آشنایان مبتلا به یک بیماری، مصرف همان دارو را به دیگران توصیه می‌کند. تطبیق بیماری افراد برای استفاده از یک دارو درست نیست و مصرف دارو باید با تجویز پزشک انجام شود.

رضایی درباره استفاده افراد از هوش مصنوعی برای درمان بیماری‌ها نیز توضیح داد: حداکثر ۵۰ درصد پاسخ‌های هوش مصنوعی در حوزه پزشکی می‌تواند درست باشد و میان پاسخ این ابزار و نیاز واقعی بیمار فاصله زیادی وجود دارد. بیمار ممکن است نتواند اطلاعات صحیحی درباره وضعیت خود تشخیص دهد و منتقل کند و هوش مصنوعی نیز امکان تطبیق این اطلاعات با همه بانک‌های داده را ندارد.

وی ادامه داد: با وجود پیشرفت‌های انجام‌شده، در حال حاضر تجویز هوش مصنوعی پاسخگوی نیاز بیماران نیست و استفاده از آن برای تجویز درمان توصیه نمی‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران ارزش بازار دارویی کشور را سالانه حدود ۸ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد داروهای مصرفی در کشور، در داخل تولید می‌شود.

رضایی تأکید کرد: مصرف نادرست دارو می‌تواند به محدودیت در دسترسی و مصرف داروهای ضروری منجر شود. بنابراین، باید تقاضاهای القایی کاهش یابد تا امکان بهره‌مندی از خدمات به‌روزتر در حوزه دارو فراهم شود.