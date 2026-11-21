بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و خدمت‌رسانی هم‌زمان با هفته بسیج در شهرستان فریدن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن در نشست خبری گفت: برنامه‌های امسال با شعار بسیج، جان‌فدای ایران، حامی امید مستضعفان در رده‌های مقاومت شهرستان اجرا می‌شود.

سرهنگ محسن پاشایی با اشاره به اقدامات یک سال گذشته بسیج در فریدن افزود: پرداخت ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی در حوزه دامداری، باغداری و کشاورزی، تأمین قیر برای آسفالت معابر و جاده‌های بین مزارع، اجرای یک بند سنگی، احیای ۱۶۰ هکتار از مراتع روستای خویگان، توزیع ۵۰۰ بسته نوشت افزار، لایروبی هفت رشته قنات، از جمله این اقدامات بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی بسیج گفت: ۱۶ واحد قرآنی خواهران و برادران در شهر و روستا‌های فریدن فعالیت دارند و تابستان امسال نیز ۴۰ پایگاه مقاومت با مشارکت حدود ۲ هزار نفر، برنامه‌های تربیتی، اخلاقی، مکتبی و تفریحی برگزار کردند.