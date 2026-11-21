به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز مسابقات بین‌المللی بدمینتون ترکیه که با حضور ۱۹۸ بازیکن از ۲۷ کشور در شهر آنکارا در حال برگزاری است، نمایندگان ایران در بخش‌های انفرادی و دونفره به رقابت پرداختند.

در بخش انفرادی، زهرا رباطی در نخستین دیدار خود مقابل نماینده فرانسه با نتیجه ۲ بر یک و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۴، ۱۲ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۷ به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل نماینده ترکیه با نتایج ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۳ شکست خورد.

علی حیاتی نیز در نخستین دیدار خود مقابل نماینده اتریش با نتیجه ۲ بر یک و با امتیاز‌های ۱۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۴ به پیروزی رسید و به مرحله یک‌هشتم نهایی راه یافت. وی در این مرحله برابر نماینده ترکیه با امتیاز‌های ۲۲ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد.

در بخش دونفره نیز امیرعلی حیاتی و امیرعلی احمدلو پس از صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی، مقابل نمایندگان بلغارستان با نتایج ۱۸ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۸ و ۲۶ بر ۲۸ شکست خوردند.

بدین ترتیب رقابت نمایندگان ایران در روز دوم این مسابقات با شکست در مرحله یک‌هشتم نهایی به پایان رسید.