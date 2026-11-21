نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در غزه به سوی غیرنظامیان در جنوب این شهر، تیراندازی کردند که در اثر آن یک مادر و فرزندش مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نظامیان اشغالگر اسرائیلی در «مواصی» در خان یونس واقع در جنوب غزه به سمت چادر‌های آوارگان آتش گشوند که مجروح شدن یک مادر و فرزندش را به دنبال داشت.

همچنین مناطق شمالی غزه به ویژه بیت لاهیا و شمال شرق اردوگاه النصیرات نیز شاهد تحرکات نظامیان اشغالگر بود.

این تجاوزات در حالی است که ساکنان غزه به دلیل شرایط آب و هوایی، بارش‌های شدید باران و فرسوده بودن چادر‌های آوارگان در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، تعداد کسانی که در اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی در این شهر به شهادت رسیده‌اند ۷۴ هزار و ۷۱۵ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۱۳۹ نفر رسیده است.