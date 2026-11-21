­سرپرست وزارت نفت در پیامی به مناسبت هفته بسیج، با تبریک به همکاران بسیجی خانواده بزرگ صنعت نفت، تأکید کرد: کارکنان صنعت نفت با تکیه بر روحیه جهادی و تفکر بسیجی، از زیرساخت‌های حیاتی و جریان تولید انرژی کشور در برابر تهدید‌ها و تحریم‌ها صیانت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام حمید بورد به شرح زیر است:

«مقاومت جریانی ریشه‌دار، هویتی و تمدنی است که از عاشورا الهام گرفته است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

همکاران ارجمند بسیجی صنعت نفت کشور

مکتب معنوی و مجاهدانه بسیج، این پدیده بی‌نظیر در مقطعی حساس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تدبیر و حکمت خمینی کبیر (ره) تشکیل گردید تا بیانگر اندیشه و تفکر ایستادگی، مقاومت، عدم تسلیم در مقابل مستکبران و نیز تلاش و مجاهدت برای پیشرفت و رفع مشکلات و موانع کشور و حفظ دستاورد‌های انقلاب توسط آحاد مردم مبعوث‌شده باشد. قطعاً عنصر مقاومت و ایستادگی در مقابل دشواری‌ها و سختی‌ها از خصوصیات برجسته بسیج و تفکر حاکم بر آن است. قائد شهید امت این مصلح و اندیشمند بزرگ عصر حاضر، بسیج را برای حداکثرسازی امکان مقاومت در کشور مطرح نمودند تا همواره این مجموعه بی‌بدیل و جریان‌ساز مظهر همبستگی و مقاومت ملی در برابر توطئه‌ها و هجمه‌های دشمنان به میهن و انقلاب عزیزمان باشد.

در روز‌هایی که امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی کشور در مواجهه با تهدیدات دشمنان قرار دارند، صنعت نفت و تمامی کارکنان خدوم آن با الهام و تأسی به روحیه جهادی، منش و اندیشه بسیجی در خط مقدم دفاع و جهاد خدمت ایستاده‌اند تا در مقابل تعرضات دشمنان و حصار‌های تحریم آنان با محافظت و نگهداری زیرساخت‌ها و تأمین امنیت جریان انرژی، سطح پایداری و تاب‌آوری کشور را ارتقا دهند؛ لذا ضمن تکریم و تجدید یاد و خاطره امام فقید و قائد شهیدمان و تمامی شهدای گرانقدر جنگ‌های تحمیلی، سالروز تشکیل نیروی سرافراز و مردمی بسیج را به آحاد همکاران بسیجی خانواده بزرگ صنعت نفت تبریک عرض نموده و لازم میدانم از نقش‌آفرینی و زحمات خستگی‌ناپذیر همه نیرو‌های تلاشگر و بسیجی وزارت نفت که در این برهه از تاریخ سرنوشت‌ساز میهن عزیزمان با تکیه بر تعهد، دانش فنی، روحیه جهادی، ایمان راسخ و ازخودگذشتگی زیرساخت‌های حیاتی و جریان تولید انرژی در صنعت را حفظ و صیانت می‌کنند قدردانی و سپاسگزاری نمایم.

انشاء‌الله در ظل توجهات خداوند متعال و تحت فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و فرمانده کل قوا در تحقق اهداف و مأموریت‌های بسیج، موفق و مؤید باشید.»