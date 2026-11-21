تعداد دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان با رتبه زیر هزار در کنکور سراسری با افزایش ۶۱ نفری نسبت به سال گذشته، از ۴۰ نفر به ۱۰۱ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: افزایش ۶۱ نفری تعداد رتبه‌های برتر کنکور، بیانگر رشد ۱۵۲.۵ درصدی در مقایسه با سال گذشته است و برای نخستین‌بار تعداد دانش‌آموزان استان در این گروه از رتبه‌های کنکور از مرز ۱۰۰ نفر عبور کرده است.

رسول صفرزائی قبولی این دانش آموزان حاصل تلاش خانواده‌ها، معلمان، مدیران مدارس، مشاوران و گروه‌های آموزشی و خود دانش آموزان دانست و گفت: ارتقای کیفیت آموزش و تلاش هدفمند مجموعه تعلیم و تربیت استان در دستیابی به این نتیجه نقش داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت علمی دانش‌آموزان استان افزود: استعداد‌های ارزشمندی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان مشغول تحصیل هستند و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای شناسایی، پرورش و شکوفایی این استعداد‌ها از وظایف اصلی نظام آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان تأکید کرد: افزایش تعداد رتبه‌های برتر کنکور پایان مسیر نیست، بلکه باید از این دستاورد به‌عنوان انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت آموزش متوسطه، تقویت فرصت‌های آموزشی و افزایش حضور دانش‌آموزان استان در دانشگاه‌های برتر کشور استفاده کرد.