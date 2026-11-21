به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا استان اصفهان گفت: یکی از مواردی که مدتی است برای برخی کاربران رخ می‌دهد اصطلاحی با عنوان هک گوشی است که در صورت مواجه شدن با این قضیه باید پنج کار را به سرعت اتجام داد.

سرهنگ حامد مهدیه افزود: اول اینکه گوشی را در حالت پرواز قرار دهید و اینترنت گوشی را خاموش کنید تا به این ترتیب دسترسی کلاهبردار را از تلفن همراه خود قطع کنید.

وی ادامه داد: در مرحله دوم به سرعت در قسمت برنامه‌های گوشی خود دنبال برنامه جدیدی که خودتان نصب نکرده‌اید و به طور معمول با عناوینی مانند کارت دعوت، گالری عکس، آلبوم عکس، دعوت به عروسی اطلاعیه ترحیم و دیگر موارد اینچنینی است، ابتدا به منظور مستندسازی اسکرین شات بگیرید و سپس حذفش کنید.

وی تاکید کرد: در مرحله سوم، با پشتیبان بانک‌های که در آنها حساب بانکی دارید تماس بگیرید، قسمت ارتباط با مشتریان همه بانک‌ها به صورت ۲۴ ساعته جوابگوی شما هستند و از این طریق درخواست مسدودی حساب بدهید.

سرهنگ مهدیه افزود: در گام چهارم با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرید و درخواست مسدود کردن حساب کلاهبردار را بدهید.

وی گفت: در مرحله پنجم، شبکه‌های اجتماعی خود را بررسی کنید و ببینید اگر در دسترس کلاهبرداران قرار گرفته است، آن را پاکسازی کنید.

رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا استان اصفهان در تشریح این مرحله بیان کرد: برای این منظور در قسمت تنظیمات شبکه‌های اجتماعی مانند ایتا، بله، روبیکا، تلگرام، شاد وارد شوید و چک کنید و در بخش تنظیمات حریم خصوصی، نشست‌های فعال ناشناس را ابتدا باز کنید و اسکرین شات بگیرید و سپس حذف کنید.

سرهنگ مهدیه یادآور شد: در قسمت حریم خصوصی و امنیت، ۲ گزینه مهم شامل قفل واگذار واژه و تایید ۲ مرحله‌ای وجود دارد که کاربران برای اینکه مطمئن شوند هیچ شخص دیگری نمی‌تواند به شبکه‌های اجتماعی آنها دسترسی پیدا کند باید این ۲ قسمت را فعال کنند.