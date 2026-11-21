بیش از ۱۸۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی به مناسبت هفته بسیج در شهرستان خوروبیابانک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک گفت: برپایی میز خدمت، غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری همایش بسیجیان، نشست‌های بصیرت‌افزایی، نشست حلقه‌های صالحین، اجرای مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی و تجلیل از فعالان بسیج از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

سرهنگ رضا صفری افزود: این برنامه‌ها با مشارکت پایگاه‌های مقاومت بسیج، حوزه‌ها و اقشار مختلف بسیج و همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان در نقاط مختلف برگزار می‌شود.