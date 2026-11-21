رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج و چهل و هفتمین سالروز تأسیس بسیج مستضعفین در پیامی تأکید کرد: بسیج باید با بصیرت، ابتکار عمل و خدمت صادقانه، پاسدار میراث قائد شهید باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن این پیام آمده است: هفته بسیج، یادآور فرمان تاریخی و دوراندیشانه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، در تأسیس نهادی برخاسته از متن مردم و تجلی‌بخش ایمان، ایثار، اخلاص و آمادگی برای پاسداری از اسلام و انقلاب است؛ نهادی که در طول حیات پربرکت خود، هرگاه کشور در معرض تهدید و دشواری قرار گرفته، با حضور آگاهانه و مسئولانه در میدان، ظرفیت بی‌بدیل مردمی نظام اسلامی را به نمایش گذاشته است.

حوادث تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و شهادت مظلومانه جمعی از بسیجیان غیور در جریان اغتشاشات تروریستی آمریکایی ـ صهیونیستی، بار دیگر جایگاه خطیر بسیج را در صیانت از امنیت، آرامش و انسجام ملی آشکار ساخت. بسیجیانی که با ایثار جان خود در برابر اقدامات تروریستی و خشونت‌بار ایستادند، جلوه‌ای از همان روحیه فداکاری و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشتند که از نخستین روز‌های شکل‌گیری بسیج، سرمایه ماندگار این نهاد مردمی بوده است.

در ادامه این حوادث، جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نیز آزمونی بزرگ برای ملت و نظام اسلامی بود؛ آزمونی که در آن، بسیجیان علاوه بر ایفای نقش در عرصه دفاع و پشتیبانی، با حضور در میدان خدمت‌رسانی، امداد و رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ، نشان دادند که رسالت بسیج به میدان‌های نظامی و امنیتی محدود نیست و خدمت بی‌منت به مردم، بخش جدایی‌ناپذیر هویت این شجره طیبه است.

این حوادث در سالی که ملت بزرگ ایران داغدار شهادت قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی است، مسئولیت پاسداری از آرمان‌ها و رهنمود‌های آن رهبر شهید را دوچندان می‌سازد. ایشان در تبیین رسالت بسیج بر بصیرت‌افزایی، ابتکار عمل، پرهیز از غرور، امید به انجام کار‌های بزرگ، دوری از اقدامات نمایشی و اجتناب از دوقطبی‌های کاذب تأکید داشتند؛ توصیه‌هایی راهبردی که همچنان باید چراغ راه حرکت بسیج در عرصه‌های مختلف باشد.

بی‌تردید، پاسداشت میراث قائد شهید تنها در گرامیداشت نام و یاد آن رهبر فرزانه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در پایبندی عملی به رهنمود‌های ایشان و استمرار راهی است که ترسیم کردند. به‌ویژه تأکید حکیمانه ایشان بر پرهیز از «کار‌های نمایشی و ویترینی بدون محتوا» باید به‌عنوان یک معیار جدی در ارزیابی عملکرد‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه عظمت بسیج نه به شمار برنامه‌ها و گزارش‌ها، بلکه به عمق اثرگذاری، گره‌گشایی از مشکلات مردم، تقویت بصیرت عمومی و حضور صادقانه در متن نیاز‌های جامعه است.

امروز انتظار می‌رود بسیج با حفظ روحیه اخلاص، بصیرت و مردم‌باوری و با ابتکار عمل و هوشمندی، همچنان پیشگام صیانت از امنیت و اقتدار کشور، تقویت وحدت و انسجام ملی و خدمت‌رسانی به آحاد مردم باشد و با تکیه بر سرمایه عظیم انسانی و معنوی خود، در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی گام بردارد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بزرگ بسیجی عالم، قائد شهید امت، سردار سرافراز شهید غلامرضا سلیمانی، شهدای بسیجی حوادث تروریستی دی‌ماه، شهدای جنگ‌های تحمیلی و تمامی شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن، فرارسیدن هفته بسیج و چهل و هفتمین سالروز تأسیس بسیج مستضعفین را به آحاد بسیجیان غیور و فداکار تبریک عرض می‌نمایم.