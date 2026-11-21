کاروان سلامت پزشکان متخصص به روستاهای بخش چاروسا+فیلم
کاروان سلامت هلال احمر شهرستان کهگیلویه به مردم روستاهای کم برخوردار بخش چاروسا خدمات درمانی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، شریف مقدم رئیس هلال احمر شهرستان کهگیلویه گفت: هشت پزشک متخصص قلب، کلیه، داخلی، مامایی، زنان، اطفال و عفونت با حضور در منطقه کمتر برخوردار چاروسا از جمله روستای امامزاده سیدمحمید خدمت رایگان بهداشتی و درمانی به اهالی این روستا ارائه کردند. وی افزود: پزشکان جهادگر به بیش از ۷۰۰ بیمار خدمات مختلف درمانی ارائه کردند. فرماندار شهرستان کهگیلویه هم گفت: در این برنامه جهادی، خدمات بهداشتی و درمانی به اهالی روستا ارائه و تلاش شد بخشی از نیازهای سلامتمحور ساکنان این منطقه از طریق حضور گروهها خدمترسان در محل رفع شود. وی افزود: اجرای چنین برنامههایی علاوه بر تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات سلامت، نقش مهمی در تقویت فرهنگ پیشگیری، ارتقای آگاهی عمومی و توجه به نیازهای درمانی مناطق کمتر برخوردار دارد.