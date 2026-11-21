به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، شریف مقدم رئیس هلال احمر شهرستان کهگیلویه گفت: هشت پزشک متخصص قلب، کلیه، داخلی، مامایی، زنان، اطفال و عفونت با حضور در منطقه کمتر برخوردار چاروسا از جمله روستای امامزاده سیدمحمید خدمت رایگان بهداشتی و درمانی به اهالی این روستا ارائه کردند.

وی افزود: پزشکان جهادگر به بیش از ۷۰۰ بیمار خدمات مختلف درمانی ارائه کردند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه هم گفت: در این برنامه جهادی، خدمات بهداشتی و درمانی به اهالی روستا ارائه و تلاش شد بخشی از نیازهای سلامت‌محور ساکنان این منطقه از طریق حضور گروهها خدمت‌رسان در محل رفع شود.