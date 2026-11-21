کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: آسمان خراسان جنوبی امروز (۳۰ آبان) صاف و آفتابی است.

آسمان خراسان جنوبی امروز (۳۰ آبان) صاف و آفتابی است

آسمان خراسان جنوبی امروز (۳۰ آبان) صاف و آفتابی است



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بررسی انجام شده روی نقشه‌های پیش یابی امروز شرایط جوی در قالب نقاط استان پایدار و آسمان صاف خواهد بود.

لطفی افزود: برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه متاثر از فعالیت موج ناپایدار و ضعیفی در تراز میانی جو خراسان جنوبی در برخی ساعات افزایش ابر و همین طور گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دمای هوا با افزایش تدریجی ضخامت جو ازامروز تا دوشنبه روند افزایشی دارد وهوا در این بازه زمانی تا حدودی گرم‌تر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در شبانه روز گذشته سه قلعه با منفی یک درجه سلسیوس سردترین و بندان با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۲ و ۲ درجه سلسیوس ثبت شد.