رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به پایداری هوای استان برای امروز و فردا گفت:این وضعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان به ویژه تبریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، محمد امیدفر گفت: بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با توجه به سکون نسبی هوا و پایین بودن سرعت وزش باد امروز و فردا بر میزان آلودگی هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود وضعیت هوا برای گروه‌ها حساس ناسالم شود اظهار کرد: در این بازه زمانی از کیفیت هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان کاسته می‌شود و در برخی نواحی استان دید افقی کاهش می‌یابد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از اواخر روز یکشنبه با نفوذ سامانه بارشی از میزان آلودگی هوا کاسته می‌شود و فعالیت این سامانه تا اواخر روز دوشنبه ادامه می‌یابد و موجب بارش باران در مناطق گرمسیر استان و بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی می‌شود.

امیدفر ادامه داد: روز سه شنبه هوای استان دوباره پایدار است ولی از روز چهارشنبه گذر امواج موجب ناپایداری جوی، وزش باد، بارش باران و بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات می‌شود.