به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، فرامرز حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به وجود ۷۵ هزار هکتار باغ مثمر در استان گفت: قزوین با تولید ۲۴ محصول باغی و برخورداری از ظرفیت قابل توجه در تولید انگور، زیتون، گیلاس، زغال‌اخته و فندق، از استان‌های برتر کشور در بخش باغبانی است.

وی افزود:محصولات باغی استان در گروه‌های دانه‌دار، هسته‌دار، دانه‌ریز، خشک و نیمه‌گرمسیری تولید می‌شوند که نشان‌دهنده تنوع و ظرفیت بالای باغبانی قزوین است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه اظهار داشت:انگور با ۳۱ هزار و ۱۰۰ هکتار، معادل ۴۲ درصد از سطح باغات استان، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و محصول غالب باغبانی قزوین محسوب می‌شود.

حریری مقدم تاکید کرد:زیتون با ۹ هزار و ۳۰۰ هکتار و سهم ۱۳ درصدی از باغات استان، در رتبه دوم محصولات باغی قرار دارد و گردو نیز با پنج هزار و ۶۰۰ هکتار، معادل ۷.۵ درصد از سطح باغات، سومین محصول عمده باغی استان است.

وی همچنین خاطر نشان کرد:حدود ۱۰ درصد از باغات استان نیز به محصولاتی نظیر هلو، شلیل و گیلاس اختصاص دارد و قزوین در تولید محصولاتی همچون انگور، زیتون، گیلاس، زغال‌اخته و فندق جایگاه‌های برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.