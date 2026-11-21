به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج فلاورجان گفت: هم‌زمان با هفته بسیج، ۲۵ عنوان برنامه با شعار بسیج، جان‌فدای ایران؛ امید مستضعفان در این شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ علی بخشی افزود: نمایشگاه اسوه با هدف معرفی فعالیت‌ها، دستاورد‌ها و ظرفیت پایگاه‌های مقاومت، به مدت پنج روز دایر شده است.

وی گفت: برنامه‌های هفته بسیج در محور‌های مسجد و محله‌محوری، علمی، فرهنگی، زن و خانواده و کمک به محرومان و نیازمندان اجرا می‌شود.

وی برگزاری ۳۷ یادواره شهدا و تکریم خانواده شهدا در سطح شهرستان را از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام کرد.