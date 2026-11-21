بازار مصالح ساختمانی امروز شنبه (۳۰ آبان ۱۴۰۵) در فضایی باثبات دنبال می‌شود؛ به‌طوری‌که قیمت میلگرد در محدوده ۱۰۶ تا ۱۲۰ هزار تومان و تیرآهن در بازه ۱۱۰ تا ۱۳۶ هزار تومان قرار دارد و سیمان نیز بدون تغییر محسوسی در نرخ‌های پیشین عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار آهن آلات، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با قیمت ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان عرضه می‌شود.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۰۶ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاشان ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با نرخ ۱۱۱ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با قیمت ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان‌فولاد ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

در ادامه، میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد با نرخ ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان عرضه می‌شود.

قیمت تیرآهن امروز در بازار

تیرآهن ۱۶ یزد با قیمت ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان در بازار عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت دارد.

همچنین تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۴ این کارخانه با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۵ هزار و ۲۷۲ تومان، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان و تیرآهن ۱۶ این کارخانه ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

در همین حال، تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه می‌شود.

قیمت سیمان امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵

سیمان پاکتی مدلل با نرخ ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و محصولات داراب با قیمت ۲۵۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان، سیمان ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

در این میان، سیمان پاکتی اصفهان نیز با نرخ ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.