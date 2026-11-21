معلمان منطقه گله دار شهرستان مُهر در استان فارس ، پنج کتاب با موضوع تربیتی و آموزش را به رشته تحریر درآوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه گله دار گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، از پنج کتاب که معلمان این منطقه به رشته تحریر در آورده‌اند در سالن اجتماعات شهر فال این شهرستان رونمایی شد.

ایوب فدایی افزود: وصف وصال اثر اسدالله برومند، کلاس آینده اثر علی اصغر جلالی فر، راز‌های شیرین ریاضی نوشته زهرا زارعی، مغز دانش آموزان در عصر تیک تاک نوشته صفوان حق پرست و عبدالله منصوری از جمله کتاب‌هایی است که به همت فرهنگیان این منطقه نوشته شده است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.