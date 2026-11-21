شهردار برزک گفت: شهرداری برزک با اهدای ۱۵۰ جلد کتاب، در تجهیز و غنی‌سازی کتابخانه مدرسه علاقمند مشارکت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمیدرضا دهقانی افزود: راه‌اندازی کتابخانه در این مدرسه و فراهم‌سازی مجموعه‌ای از کتاب‌های متنوع، فرصت ارزشمندی برای ارتقای سطح آگاهی، دانش و بینش دانش‌آموزان فراهم می‌کند.

وی ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی دانش‌آموزان به منابع مطالعاتی را از جمله اقدامات مؤثر در مسیر ارتقای آگاهی عمومی و سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه دانست.

برزک یکی از شهر‌های استان اصفهان و در ۵۸ کیلومتری کاشان واقع شده است.