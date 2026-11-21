مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۸۰ میلیاردی برای احتکار، گرانفروشی و صادر نکردن فاکتور از سوی متصدی شالیکوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی بازدید بازرسان جهاد کشاورزی گیلان از یک واحد شالیکوبی در استان، تخلف متصدی این واحد صنفی مبنی بر احتکار، گرانفروشی و صادر نکردن فاکتور به ارزش ۴۲ میلیارد ریال به شعبه پنجم تخلفات صنفی اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان در رشت گزارش شد.

وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف صاحب این واحد صنفی را اثبات و وی را به پرداخت ۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.