به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، در نخستین دیدار از دور دوم رقابت‌های لیگ نوجوانان بسکتبال کشور، دو نماینده شایسته خراسان شمالی، جوهراوان بجنورد و ستارگان نشاط، به مصاف یکدیگر رفتند که این رقابت با نتیجه ۷۷ بر ۳۲ به سود جوهرآوان به پایان رسید.

این دیدار، جلوه‌ای از ظرفیت و استعداد بسکتبال خراسان شمالی در سطح رقابت‌های ملی بود؛ جایی که هر دو تیم، نماینده اعتبار و توانمندی ورزش استان هستند.