به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در تولید محصولات زراعی مختلف از جمله خربزه، پنبه، چغندرقند، ذرت علوفه‌ای و گوجه‌فرنگی جایگاه قابل توجهی در کشور دارد و در برخی از این محصولات در شمار استان‌های پیشرو قرار گرفته است.

علی اصغر امانیان افزود: در بخش تولید خربزه، سطح برداشت استان به ۲۰ هزار و ۷۸۹ هکتار رسیده و خراسان رضوی با سهم ۲۷ درصدی از سطح برداشت کشور، رتبه نخست را در این شاخص نیز به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: میزان تولید پنبه استان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۳۶ هزار و ۵۳ تن رسیده که معادل ۱۹ درصد تولید کشور است و خراسان رضوی از نظر میزان تولید این محصول رتبه سوم کشور را دارد.

امانیان گفت: سطح برداشت پنبه در استان ۱۴ هزار و ۳۱۰ هکتار بوده که ۲۲ درصد سطح برداشت پنبه کشور را شامل می‌شود و استان از این نظر در جایگاه دوم قرار گرفته است.

وی درباره تولید چغندرقند افزود: خراسان رضوی با سطح برداشت ۱۹ هزار و ۸۹۵ هکتار و تولید یک میلیون و سه هزار و ۱۴۳ تن چغندرقند، سهم ۱۱ درصدی از تولید این محصول در کشور را دارد.

وی ادامه داد: این استان در سطح برداشت چغندرقند نیز با سهم ۱۴ درصدی از سطح کشور، رتبه سوم را دارد.

امانیان با اشاره به جایگاه استان خراسان رضوی در تولید ذرت علوفه‌ای گفت: سطح برداشت این محصول در خراسان رضوی ۲۴ هزار و ۶۱ هکتار و میزان تولید آن یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۲۳ تن بوده است که استان سهم هشت درصدی از تولید کشور را دارد و خراسان رضوی در سطح برداشت ذرت علوفه‌ای نیز با سهم ۹ درصدی از کشور، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

وی درباره تولید گوجه‌فرنگی در خراسان رضوی نیز افزود: سطح برداشت این محصول به ۹ هزار و ۶۰۸ هکتار و میزان تولید آن به ۳۷۵ هزار و ۳۴۰ تن رسیده است که سهم استان از تولید گوجه‌فرنگی کشور ۶ درصد و جایگاه آن رتبه چهارم است.

امانیان گفت: خراسان رضوی در سطح برداشت گوجه‌فرنگی نیز با سهم ۶ درصدی از کشور و رتبه پنجم را دارد.

این استان در سال زراعی۱۴۰۴-۱۴۰۵ با تولید بیش از ۳۱۸ هزار تن خربزه، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و ۲۰ درصد تولید این محصول در کشور را تامین کرده است.