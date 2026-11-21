به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بازه ثبت نام غیرحضوری (الکترونیکی): از ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۰۱/ ۰۹/ ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز شنبه سه شنبه مورخ ۰۳/ ۰۹ /۱۴۰۵ است و پذیرفته‌شده‌گان محترم برای ثبت نام خود لازم است به سامانه reg.ut.ac.ir مراجعه کنند .

بر اساس این گزارش ، بازه زمانی ثبت نام حضوری نیز از ساعت ۸ الی ۱۳ روز‌های دوشنبه مورخ ۰۲ / ۰۹/ ۱۴۰۵ و سه شنبه مورخ ۰۳/ ۰۹ /۱۴۰۵ در واحد محل قبولی (جدول پیوست) است و شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ، از روز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ خواهد بود.

کارت دانشجویی نیز از تاریخ ۰۸/۰۹/ ۱۴۰۵ در اداره آموزش واحد محل تحصیل آماده تحویل است و برای آگاهی دانشجویان از برنامه درسی، برنامه کلاسی هر رشته توسط معاون آموزشی واحد ، تهیه و در سایت آن مجموعه درج خواهد شد.

آئین ورودی نودانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۵، روز چهارشنبه ۴ آذر ، به‌طور رسمی در مصلی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

زمان: چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵، ساعت ۸ صبح (آغاز پذیرش)

مکان: پردیس مرکزی دانشگاه تهران

لینک ثبت نام: https://cultural.ut.ac.ir/PublicNewStuReg/۱۵

از والدین محترم دعوت می‌شود با توجه به برنامه زمانبندی و محل‌های اعلام شده در پیوست، در نشست‌های «خانه و دانشگاه» که روز‌های دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱/۴۵ برگزار می‌شود، شرکت کنند.

پذیرفته شدگان گرامی لازم است جهت کسب اطلاعات تکمیلی، به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی Academys.ut.ac.ir و دانشکده مربوطه مراجعه کنند.