به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ۲ درصد نمونه‌های تنفسی بررسی‌شده از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده‌اند که این میزان پاییز سال گذشته حدود یک درصد بود و حدود یک‌سوم مبتلایان نیز کودکان هستند.

پژمان عقدک با اشاره به افزایش بیماری‌های تنفسی در فصل پاییز و زمستان افزود: آنفلوآنزا معمولاً با شروع ناگهانی تب، سرفه، گلودرد، سردرد، بدن‌درد، ضعف و بی‌حالی همراه است و شدت علائم آن بیشتر از سرماخوردگی است.

وی گفت: سالمندان، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های قلبی، ریوی و دیابت بیشتر در معرض ابتلا به نوع شدید بیماری و عوارض آن، از جمله ذات‌الریه، قرار دارند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استراحت کافی، مصرف مایعات و کنترل تب و درد با دارو‌های مناسب را از اقدامات مراقبتی برشمرد و تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان آنفلوآنزا جایگاهی ندارند و دارو‌های ضدویروس نیز باید با تشخیص پزشک مصرف شوند.

عقدک تنگی نفس، درد یا فشار قفسه سینه، گیجی، کاهش سطح هوشیاری، کبودی لب‌ها، کم‌آبی شدید و تشنج را از علائم هشداردهنده دانست و مراجعه سریع به پزشک در صورت بروز این علائم را ضروری عنوان کرد.

وی شست‌وشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب فضای بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و ماندن در خانه هنگام ابتلا را از راه‌های پیشگیری برشمرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، کودکان زیر پنج سال، افراد دارای بیماری‌های مزمن و ضعف سیستم ایمنی و کادر بهداشت و درمان را از گروه‌های در اولویت دریافت سالانه واکسن آنفلوآنزا اعلام کرد.