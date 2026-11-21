گذر فرهنگی کریم خان با عنوان «مصرع شهر» با هدف ایجاد پایگاهی برای رونمایی، معرفی، فروش و تبادل تخصصی کتاب در منطقه ۶ تهران، بهره‌برداری و در اختیار ناشران و فعالان فرهنگی قرار گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در آیین افتتاح گذر فرهنگی و هنری «مصرع شهر» در زیر پل کریم‌خان، از رویکرد شهرداری منطقه ۶ در توسعه فضاهای فرهنگی و هنری استقبال کرد.

غلامعلی حدادعادل، با تأکید بر اینکه رضایتمندی فعالان فرهنگی از اقدامات شهرداری این منطقه، بازتابی از موفقیت در مدیریت فرهنگی شهری است، این گذر هنری را گامی مؤثر در مسیر خدمت به شهروندان و ارتقای سطح فرهنگی منطقه دانست.

حدادعادل در این مراسم که هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در عرصه فرهنگ، هنر و نشر پایتخت، توجه مدیریت شهری به ظرفیت‌های فرهنگی منطقه را حائز اهمیت دانست و از رویکرد شهرداری منطقه در استفاده از این ظرفیت‌ها برای توسعه فضاهای فرهنگی و بهره‌مندی شهروندان استقبال کرد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین افتتاح گذر فرهنگی «مصرع شهر» هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی را اقدامی مثبت در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه ارزیابی کرد و بر اهمیت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در فضاهای عمومی شهر تأکید کرد.

شهردار منطقه۶: طرح گذر فرهنگی پل کریم‌خان؛ میراثی از جشنواره عاملیت هنر در سیمای تهران است

شهردار منطقه ۶ تهران، نیز با اشاره به ریشه‌های این طرح گفت: این طرح فرهنگی، در واقع حاصل و برآمده از خروجی‌های جشنواره «عاملیت هنر در سیمای شهر تهران» در سال گذشته است.

سید مرتضی روحانی، با تاکید بر اهمیت خیابان کریم‌خان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای فرهنگی پایتخت، افزود: خیابان کریم‌خان به واسطه حضور ناشران، کتاب‌فروشی‌ها، نویسندگان و فعالان فرهنگی، از جایگاه ویژه‌ای در هویت فرهنگی تهران برخوردار است و تلاش کردیم با اجرای طرح «مصرع شهر»، این ظرفیت ارزشمند را به فضای عمومی شهر پیوند دهیم.

وی افزود: فضای زیر پل کریم‌خان پیش از اجرای این طرح، به دلیل ویژگی‌های سازه‌ای با مشکلاتی از نظر زیبایی بصری و ایمنی مواجه بود؛ ازاین‌رو شهرداری منطقه ۶ با رویکرد بازآفرینی شهری، این محدوده را به یک پلازای فرهنگی و هنری تبدیل کرد تا فضایی که پیش‌تر کارکرد فرهنگی مشخصی نداشت، به محلی برای حضور شهروندان و فعالیت اهالی فرهنگ و هنر تبدیل شود.

شهردار منطقه ۶ تهران با اشاره به ویژگی‌های این مجموعه گفت: «مصرع شهر» با مساحتی حدود ۲ هزار مترمربع، نخستین گالری شهری تهران در این مقیاس محسوب می‌شود که بخش نخست آن به بهره‌برداری رسیده است. این مجموعه با ترکیبی از گالری شهری، فضای نمایشگاهی و محل برگزاری رویدادهای فرهنگی طراحی شده و امکان برگزاری برنامه‌هایی همچون رونمایی و نقد کتاب، نشست‌های ادبی، حافظ‌خوانی، شاهنامه‌خوانی، پرده‌خوانی و اجرای نمایش‌های هنری را فراهم می‌کند.



وی در پایان تأکید کرد: هدف ما از اجرای این طرح، فراتر از ساماندهی یک فضای شهری است؛ تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی منطقه ۶، بستری برای تعامل بیشتر شهروندان با کتاب، ادبیات و هنر فراهم کنیم و «مصرع شهر» را به یکی از پاتوق‌های فرهنگی و هنری پایتخت تبدیل کنیم.