اعزام دختران دهدشتی به مناطق عملیاتی جنوب
همزمان با نخستین روز از هفته بسیج، ۳۰۰ دانشآموز دختر شهرستان کهگیلویه عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، سرهنگ مصطفی اقبالی، فرمانده سپاه ناحیه دهدشت گفت: در نخستین روز از هفته بسیج، کاروان راهیان نور دانشآموزی دختر با حضور ۳۰۰ نفر در قالب هفت دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد.
اقبالی افزود: این دانشآموزان به مدت سه شبانهروز از مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس از جمله هویزه، شلمچه، منطقهالقمه و اروندکنار بازدید می کنند.
حجت الاسلام وحدانی فر امام جمعه دهدشت هم در آیین بدرقه دانش آموزان، با اشاره به اهمیت اردوهای راهیان نور در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان گفت: دانشآموزان به این مناطق میروند تا از نزدیک ببینند شهدای ما چگونه برای بقای اسلام و حفظ ایران جانفشانی کردند و در مسیر دفاع از میهن از جان خود گذشتند.
وی افزود: حضور در معراج شهدا و یادمانهای دفاع مقدس فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با شهدا و یادآوری حماسه جوانان و نوجوانانی است که در راه سربلندی ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.
امام جمعه دهدشت با تأکید بر ضرورت انتقال روحیه مقاومت به نسل جدید ادامه داد: امروز ایستادگی، تابآوری و وحدت از مهمترین نیازهای جامعه است و دانشآموزان باید با الگوگیری از نوجوانان دوران دفاع مقدس، روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن را در خود تقویت کنند.