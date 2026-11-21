سرهنگ مصطفی اقبالی، فرمانده سپاه ناحیه دهدشت گفت: در نخستین روز از هفته بسیج، کاروان راهیان نور دانش‌آموزی دختر با حضور ۳۰۰ نفر در قالب هفت دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد اقبالی افزود: این دانش‌آموزان به مدت سه شبانه‌روز از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس از جمله هویزه، شلمچه، منطقه‌القمه و اروندکنار بازدید می کنند.

حجت الاسلام وحدانی فر امام جمعه دهدشت هم در آیین بدرقه دانش آموزان، با اشاره به اهمیت اردو‌های راهیان نور در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان گفت: دانش‌آموزان به این مناطق می‌روند تا از نزدیک ببینند شهدای ما چگونه برای بقای اسلام و حفظ ایران جانفشانی کردند و در مسیر دفاع از میهن از جان خود گذشتند.

وی افزود: حضور در معراج شهدا و یادمان‌های دفاع مقدس فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با شهدا و یادآوری حماسه جوانان و نوجوانانی است که در راه سربلندی ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.